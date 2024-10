Marco Varese assessore ’tuttofare’. Torna a pulire le strade del borgo: "Operai impegnati? Ci penso io"

E’ rimasto sorpreso Marco Varese, il trentenne assessore alle Attività produttive di Fivizzano che lo scorso fine settimana si era messo di buona lena a ripulire con l’idropulitrice la strada interna di San Terenzo Monti – la borgata dove è nato e vive –, dall’eco suscitato dalla notizia pubblicata in esclusiva da La Nazione e rilanciata da Radio Montecarlo. "Credo sinceramente di non aver fatto nulla di eclatante – ha detto l’amministratore –, ritengo di aver semplicemente contribuito al bene comune".

Assessore, ha deciso di rimboccarsi le maniche per mancanza di addetti?

"Le cose non stanno assolutamente così: per quanto riguarda la pulizia dei paesi il nostro Comune da anni ha appaltato il servizio ad una cooperativa, che fa comunque un egregio lavoro – spiega Varese – per quanto riguarda gli operai dell’Ente, non sono molti e sono sempre impegnati in un’infinità di opere urgenti. Il problema è rappresentato piuttosto dalla grandezza territoriale del Comune di Fivizzano, quasi 200 km, con ben 94 frazioni e 44 cimiteri in zone montane e abitate da una popolazione inferiore agli 8000 abitanti. E’ un’impresa enorme riuscire a stare dietro a tutto questo e pertanto bisogna anche fare di necessità virtù".

Quello che ha fatto lei...

"Proprio così, è un modo di attivarsi per il bene della comunità e nel contempo per dare l’esempio agli altri. L’Ente pubblico non può risolvere tutti i problemi, non ci sono le risorse, né i numeri. I nostri poi, sono tutti borghi antichi con stradine interne lastricate dove difficilmente si arriva con mezzi meccanici. Appena ho saputo che un bambino era caduto a causa del muschio depositato sulla strada, non ho esitato ad intervenire di persona, per mettere in sicurezza la strada anche per le persone più anziane che abitano il borgo. Recentemente anche il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, ha provveduto di persona a risistemare la fontana in pietra a Verrucola. Non ci si deve stupire di queste cose, siamo stati eletti per attivarci a favore dei cittadini. Non avevo mai fatto finora politica, sono stato eletto lo scorso luglio, e mi sono fin da subito dedicato a tempo pieno al mio mandato: ho incontrato un’infinità di persone, visitato tante frazioni e preso nota delle criticità. E sa cosa mi ha colpito maggiormente? La tenacia della nostra gente che vuole continuare a vivere qui,nei nostri borghi. Ho deciso di aiutarli e di non girarmi dall’altra parte".

Roberto Oligeri