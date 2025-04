Manutenzioni ferroviarie. Lavori sulla Pontremolese. Servizio bus sostitutivo

Scattano dal 22 aprile al 31 maggio i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Parma – La Spezia tra le stazioni di Pontremoli e Berceto che comporteranno la sospensione della circolazione dei treni e comunque modifiche al traffico ferroviario. Gli interventi interessano i ponti metallici sui fiumi Magra, Bettinia e Taro, il consolidamento delle gallerie Borgallo e Bastardo, nonché il miglioramento degli impianti tecnologici sulla tratta. Durante le attività di cantiere, che prevedono un investimento di circa 11 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 50 tecnici tra operatori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di circa 20 mezzi di cantiere. Attività preliminari saranno effettuate anche nel weekend del 12-13 aprile con stop alla circolazione linea Pontremoli e Berceto. Più lunghi gli interventi di manutenzione con sospensione del servizio ferroviario nel tratto interessato dal 22 aprile al 31 maggio. Per la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, l’azienda ha previsto corse con bus tra le stazioni di Pontremoli e Berceto.

Inoltre per lavori di manutenzione all’infrastruttura, i seguenti convogli saranno interessati da limitazioni di percorso e integrazione con bus: R 19239 Pontremoli – La Spezia C. cancellato da Pontremoli ad Aulla Lunigiana, R 19242 La Spezia C. – Pontremoli cancellato da Aulla Lunigiana a Pontremoli e R 19235 Parma – La Spezia C. cancellato da Pontremoli a La Spezia Centrale. Gli autobus effettueranno le fermate nei piazzali davanti alle stazioni a eccezione di Vicofertile (fermata Tep ’Vicofertile Campo Calcio’, via Roma),Ozzano Taro (fermata Tep ’Ozzano Centro’, via Nazionale), Fornovo (fermata Tep ’Fornovo’, via Rugarli), Solignano (fermata Tep ’Solignano Farmacia’, via Fondovalle), Ostia Parmense (fermata Tep ’Ostia Poste’, parcheggio). Mentre proseguono i lavori di manutenzione sulla Pontremolese rimangono invasi tutti gli interrogativi sui 126 milioni euro mancanti per realizzare il progetto definitivo del raddoppio tra Parma e Vicofertile. La tratta è lunga circa 8 km, l’ investimento previsto è di 486 milioni di euro di cui 360 già disponibili. Senza il pacchetto completo di fondi il progetto non partirà. Inoltre manca la progettazione per il raddoppio sulla tratta Vicofertile-Fornovo di 18 km e pure il finanziamento per quest’opera. Infine la progettazione esecutiva della galleria di valico. Costerà quasi il doppio realizzare il nuovo tunnel. Il vecchio progetto preliminare risalente a più di 25 anni fa prevedeva un costo di 2,3 miliardi di euro, passato a quasi 5. L’opera consentirebbe di abbattere la criticità dell’attuale dislivello del 25 per mille sul vecchio percorso tra Borgotaro e Pontremoli. Il superamento del parametro della pendenza è cruciale, da eliminare con una galleria adeguata agli standard europei (i nuovi parametri non possono superare il 12 per mille) per il transito di convogli più lunghi. Ma la Ferrovia Pontremolese pare un puzzle che finisce mai.

N.B.