Manutenzione straordinaria dei ponti. Oltre un milione per il cantiere

Decisivo scatto in avanti nei lavori di sistemazione dei due Ponti del Penolo a Barbarasco, nel comune di Tresana. Sono stati da poco conclusi i lavori al Ponte 1, in uscita da Riccò verso Barbarasco e Terrarossa, rimasto chiuso per oltre cinque anni. Dal maggio dello scorso anno è stato sottoposto ad un’imponente opera di riqualificazione terminata con il collaudo effettuato il 5 settembre.

Ora si attende la rimozione di semaforo e reti arancioni per l’imminente apertura. Contestualmente all’apertura del Ponte 1 partiranno gli interventi al Ponte 2 di collegamento alle frazioni di Novegigola, Canala e Tassonarla, attualmente aperto a senso unico alternato per sopperire alla chiusura del primo, e che a sua volta verrà chiuso per i programmati lavori di manutenzione straordinaria. La Provincia di Massa Carrara ha fatto sapere che in questi giorni il Settore Tecnico ha provveduto ad approvare la progettazione esecutiva e ad indire la procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori.

Ammonta a 1 milione e 100 mila euro la spesa che l’ente di Palazzo Ducale ha destinato alle opere di questo secondo ponte lungo la SP20, all’altezza del km 18,700. Due interventi finanziati dal Ministero delle Infrastrutture per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro e che andranno a risolvere gli annosi problemi di viabilità della SP 20 Montedivalli. "Sono soddisfatto che la Provincia abbia avviato la procedura di gara. - commenta il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini - È un intervento sicuramente necessario, sollecitato dalla mia Amministrazione comunale e prontamente accolto dal Presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, con il quale abbiamo collaborato in tutti i passaggi e che ringrazio". E aggiunge: "Come da accordi nei prossimi giorni andremo ad aprire il ponte 1 riqualificato ed ampliato con un marciapiede e poi attendiamo fiduciosi la conclusione della procedura di gara per il ponte n. 2 e l’avvio dei lavori all’altro ponte". Il progetto esecutivo prevede anche la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo il secondo ponte. L’auspicio è che nel 2025 i Ponti del Penolo possano essere aperti entrambi.

Anche il sindaco di Podenzana esprime sollievo per l’importante opera che interessa anche i collegamenti viari con la frazione di Montedivalli: "Ringraziamo la Provincia per l’avviata risoluzione di un’annosa problematica per la nostra viabilità e che attendevamo da tempo".

Michela Carlotti