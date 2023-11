Manutenzione agli alvei di Dorbola, Pescigola e Aulella

Si sono conclusi una serie di interventi nel Comune di Aulla per la manutenzione ordinaria, realizzati dal Consorzio 1 Toscana Nord. Un investimento di oltre 19mila euro. Lavori che si sono resi necessari per ricalibrare l’alveo del Torrente Dorbola e del Canale Pescigola, corsi d’acqua soggetti a un notevole deposito di materiale alluvionale che, nel tempo, ne ha diminuito la sezione di deflusso.

I sedimenti sono stati movimentati in modo da poter ripristinare la sezione originaria e, a completamento dell’opera, il materiale asportato è stato riutilizzato per riprendere gli scoscendimenti spondali e consolidare gli argini. Lungo il torrente Aulella, le classiche operazioni di manutenzione ordinaria hanno riguardato invece il taglio della vegetazione sviluppatasi all’interno del corso d’acqua, sempre al fine di ridurre la scabrezza e agevolare lo scorrimento dell’acqua. "I lavori nell’alveo dei fiumi sono fondamentali, sia per massimizzare la capacità di deflusso, sia per evitare che lo scorrimento anomalo delle acque possa danneggiare le opere di difesa spondale – ha detto il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Per noi la sicurezza del territorio resta una priorità, e ora che la stagione più piovosa è ormai iniziata interventi di questo genere sono più che mai fondamentali".