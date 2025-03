Manenti a Roma per solidarietà con la nazionale ‘Vecchie glorie’

Sarà in campo sabato a Roma, nel torneo di calcio di beneficenza l’ex sindaco di Licciana ed ex segretario provinciale del Pd Enzo Manenti. Scenderà sul campo di calcio con la Nazionale Sindaci Vecchie Glorie per l’evento sportivo che raccoglierà fondi per l’associazione “A casa di Edo” nata per dare ospitalità alle famiglie dei piccoli “Guerrieri” in cura all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

In squadra con Manenti per la Toscana ci sono altri due ex sindaci, Paolo Panattoni di S Giuliano e Flavio Morini di Scansano oltre al primo cittadino di Roccalbegna Massimo Galli. Il torneo vedrà sfidarsi altre due formazioni della provincia apuana: la Rappresentanza Comune di Massa e Nazionale Europea Vittime di Violenza, formazione nata da un’idea del massese Massimo Santucci e sostenuta dall’Associazione Europea Vittime di Violenza, che a Massa ha il suo quartier generale, come massese è l’allenatore Bruno Debbiani.

Le altre squadre sono le nazionali Magistrati e Parlamentari, Kantonsrat e Kantonspolizei dalla Svizzera, la Rappresentanza Vaticana, Guardia d’Onore del Pantheon e Gendarmeria Vaticana.