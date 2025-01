"Mancano sangue e plasma". Il grido d’aiuto dell’Avis. Ma le donazioni frenano

"Caro donatore, il centro transfusionale regionale ci segnala una grossa carenza di 0 negativo in tutto il territorio. Sono a rischio gli interventi che necessitano di sangue e/o plasma. Se in salute e in regola con i tempi, sarebbe molto importante la tua donazione". É l’appello lanciato in questi giorni dalle sezioni Avis lunigianesi. "In questo particolare momento c’è carenza del gruppo zero negativo – conferma la presidentessa della sezione Avis aullese Dorina Pietrini – che si aggiunge ad una più generale carenza di sangue e plasma. Come sezione comunale abbiamo retto anche durante il periodo natalizio, nonostante il boom di influenze che ha fermato diversi donatori". La Pietrini precisa, infatti, che per donare occorrono particolari requisiti fisici e specifiche tempistiche: aver compiuto 18 anni di età, avere un peso corporeo superiore ai 50 chilogrammi ed ovviamente essere in stato di salute. "Le donne in età fertile possono fare due donazioni all’anno mentre gli uomini possono donare fino a quattro volte. È diverso per il plasma – spiega la presidente – che può essere donato da tutti anche una volta al mese".

La Pietrini sottolinea che Avis è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica. E certamente ad Aulla le donazioni sono bipartisan.

"A febbraio saranno trent’anni che sono donatore. Negli anni scorsi eravamo più numerosi e per donare si faceva anche la fila – dichiara il consigliere di maggioranza Alessandro Andellini –. Ha superato la quarantesima donazione il consigliere di opposizione Marco Cargiolli: "Partiamo sempre con una macchinata di quattro, cinque amici donatori: ormai è un appuntamento rituale che puntualmente concludiamo con un pranzo al ristorante".

C’è bisogno di tutti: "La chiamata Avis è molto importante – dichiara il presidente della Sds, Roberto Valettini – perché donare è un gesto di solidarietà e generosità che non costa niente è può rappresentare un contributo salvavita". La Pietrini annuncia che entro il 28 febbraio si terranno le assemblee comunali per il rinnovo delle sezioni: "Il nostro appello è non solo a donare, ma anche a partecipare alle attività di sezione. Speriamo tanto nei nuovi maggiorenni".

Michela Carlotti