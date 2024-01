Mancano medici geriatri, ora la Regione assume

Il concorso per medici geriatri della Toscana potrebbe riuscire a dare un po’ di respiro all’emergenza medici del territorio. A breve dovrebbe uscire la graduatoria finale della selezione bandita ormai un anno fa da Estar per tutto il territorio regionale. Le aziende sanitarie territoriali e ospedaliere stanno ultimando di definire i loro fabbisogni, dopo di che le assunzioni procederanno anche in maniera rapida a seconda delle necessità. E fin qui la procedura selettiva.

Ma la graduatoria rimarrà in vigore per due anni, per permettere altre assunzioni che si rendessero necessarie in futuro. Vuol dire che certo i nuovi geriatri saranno assunti nei reparti e negli ambulatori specialistici di geriatria, ma, una volta completato l’organico in questi servizi, potrebbero fornire supporto anche a qualche reparto di medicina e ce ne sono tanti sul territorio. A differenza dell’ultimo concorso per medicina interna, non viene loro richiesto di svolgere parte dell’orario in Pronto soccorso. Può essere un’importante occasione per inserire nel Sistema sanitario regionale ben 76 medici, fondamentali soprattutto in un’epoca di aumento dell’età media e della quota di anziani rispetto alla popolazione generale.