Nuova bomba d’acqua. Sottopassi allagati e strade come fiumi. Piove negli ambulatori

Massa Carrara, 19 ottobre 2024 – Il maltempo si abbatte ancora una volta sul nostro territorio lasciando dietro di sé una scia di danni e disagi, oltre che la consapevolezza della fragilità di fronte a eventi climatici sempre più estremi e frequenti. A Massa città, il bilancio è di allagamenti diffusi sia nei principali sottopassi, una criticità oramai annosa, e in proporzione diversa in diverse strade, alcune delle quali si sono

trasformate in fiumi. E’ stata una giornata di rallentamenti e disagi per chi si è messo al volante, con il sottopasso di via degli Oliveti, uno dei principali, allagato. Nella tarda mattinata di ieri, dopo intense piogge, un veicolo rimasto bloccato nel sottopasso è stato rimosso grazie all’intervento dei vigili del fuoco e di un carro attrezzi. Il tratto è stato interdetto al traffico fino al totale defluimento dell’acqua piovana. Altro intervento in mattinata anche al sottopasso di via Marina Vecchia, sempre per allagamento.

A Carrara, il maltempo ha causato una nuova infiltrazione d’acqua in uno degli ambulatori mobili installati nel complesso di Monterosso a Carrara. Come riferisce attraverso una nota l’Azienda Usl Toscana nord ovest è stato fatto intervenire il servizio di manutenzione per mettere in sicurezza il modulo. Il pronto intervento dell’ufficio tecnico ha permesso di ripulire e ripristinare in tempi rapidi l’area interessata e il servizio sanitario è proseguito regolarmente. “Si ribadisce che, per questi disservizi non giustificabili, l’Azienda ha già inviato una nota di diffida alla ditta contestando il problema e chiedendo la risoluzione in tempi brevi”, ha aggiunto l’azienda ospedaliera.

Disagi anche in Lunigiana dove sono arrivate segnalazioni diffuse di caduta alberi e piccole frane tra Fivizzano e Aulla. L’intesa attività temporalesca ha fatto registrare precipitazioni cumulate fino a 100 mm a Mulazzo, come ha riportato su Telegram il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Numerosi anche i disagi registrati ieri al servizio di trasporto pubblico su ferro con collegamenti sospesi da Aulla per l’allagamento della stazione di Borgo Val Taro.

Ilaria Vallerini