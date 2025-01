“Magenta 2035”, il futuro nel libro di Petacco

Si intitola "Magenta 2035" ed è il secondo romanzo de Limbrunire, al secolo Francesco Petacco, autore e produttore sarzanese già autore del libro "Io, tu e le Piramidi" che è stata la sua prima fatica letteraria. ‘Magenta 2035’, che verrà pubblicato il 9 gennaio dalla casa editrice milanese Bookabook e distribuito da Messaggerie Libri, è un romanzo breve, a tratti fantastico, nel quale l’autore immagina uno scenario dominato dalle intelligenze artificiali dove l’uomo avrà sempre più difficoltà a riconoscere se stesso.

La trama? Siamo in Italia nell’anno 2035 quando Giovanni, un attore di teatro, viene catturato e addormentato mentre si sta esibendo; si risveglierà all’interno di una strana struttura simile a un albergo diretta esclusivamente dall’IA. Lì troverà diversi suoi simili, le giornate saranno caratterizzate da routine, svago digitale e brevi pause tra una mansione e l’altra. Un giorno durante un blackout all’impianto elettrico proverà a fuggire e a rimpossessarsi della sua vita ma proprio mentre sta per compiere l’ultimo decisivo passo un evento lo ricondurrà indietro al punto di partenza. Verrà a conoscenza di una verità scomoda che lo cambierà inesorabilmente per sempre. Sarà possibile trovare "Magenta 2035" nelle migliori librerie di catena, indipendenti e nei maggiori store online come per esempio Feltrinelli, Ibs e Amazon.