M5S: "Riaprite la fontanella dell’Evam"

La riapertura della fontanella Evam, da tempo richiesta dai cittadini, resta una chimera. Nel frattempo i disagi continuano a crescere a causa della chiusura totale delle altre fontane pubbliche. A intervenire sulla questione, attaccando sindaco e giunta, sono Luana Mencarelli (nella foto), coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, ed Elisa Giovannelli del gruppo territoriale. "In questi giorni – affermano – stiamo ricevendo numerose chiamate da cittadini che segnalano i disagi e chiedono di poter aderire alla nostra raccolta firme, che ha ormai superato le 700 adesioni. La richiesta è chiara: la perentoria riapertura della fontanella Evam". Il M5S di Massa invita tutta la cittadinanza a continuare ad aderire alla raccolta firme e a far sentire la propria voce presso tutte le sedi istituzionali. "Ricordiamo che il prelievo di acqua dalle fontanelle è una tradizione massese che non solo contribuisce ad alleggerire i bilanci familiari, ma riduce anche la produzione di rifiuti di plastica".