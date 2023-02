Lutto a Pontremoli per la scomparsa di Piero Bongi

Cordoglio in città e in buona parte della Lunigiana per la morte del professor Piero Bongi (nella foto), 77 anni, pontremolese trasferitosi sin dai primi anni Settanta a Col San Martino in provincia di Treviso con la moglie Enrica Angella. Entrambi insegnanti di lettere hanno offerto un importante contributo alle attività culturali della Marca Trevigiana, non solo come docenti, ma anche sul piano della ricerca storia e artistica di quel territorio.

Numerose le opere del professor Bongi, appassionato d’arte, ricercatore in ambito storico e psicopedagogico, tra cui "L’oro della Marca".

Ha collaborato con il fotografo d’arte Mario Vidor approntando saggi critici e storici per i volumi "Sulle terre dei Longobardi" (1990) e "Mal di Venezia". Pur vivendo in Veneto lo studioso tornava spesso nella natia Pontremoli dove aveva lasciato un bel ricordo di sé tra gli amici della giovinezza.

I funerali si sono svolti a Col San Martino lunedì scorso.