Lupo azzanna e uccide il cane da caccia dell’ex vice sindaco

Fivizzano (Massa), 27 aprile 2023 - Un cane da caccia alla lepre ucciso da un lupo mentre era in addestramento nei prati di Vendaso. E’ successo l’altra mattina ad Andreino Cappè, ex vicesindaco di Fivizzano e grande appassionato di caccia alla lepre, che aveva portato i suoi segugi ad addestrarsi, due cani che l’ex amministratore condivide con Alfredo Turcolini, altro seguace di Diana.

A un certo punto, a circa 500 metri da un bosco di castagni, i cani hanno fiutato e ‘alzato’ una lepre inseguendola e abbaiando com’è loro natura. E’ stato un attimo: dal castagneto è sbucato un grosso lupo grigio che si è avventato su Eros, il cane più vicino sulla sua traiettoria, un morso secco alla gola e per il segugio non c’era più niente da fare. Andreino Cappè, a qualche decina di metri di distanza, non ha potuto che assistere impotente alla scena durata pochi secondi.

E’ riuscito però a salvare il secondo cane urlando e scaricando il caricatore di una pistola a salve che prudenzialmente aveva portato con sé. Il lupo stava per azzannare anche il secondo segugio che gli abbaiava contro ma, spaventato, ha fatto dietrofront ed è svanito nel bosco. Sconsolato, l’ex amministratore ha confessato che non si recherà più a caccia.

«I lupi sono territoriali – spiega il professore Almo Farina, naturalista e docente universitario –. Può anche essere che in questo caso si trattasse di una lupa femmina con i cuccioli. Comunque sono canidi e hanno percepito i due segugi come rivali, due intrusi entrati nel loro areale di caccia, addirittura abbaiando".

"Non capisco come questo caso la nostra Regione non preveda un risarcimento dei danni – dice Alfredo Turcolini, proprietario del povero Eros – Questi cani sono particolarmente costosi e noi paghiamo fior di tasse per esercitare la caccia. Così come vengono risarcite pecore e vitelli sbranati dai carnivori predatori, benché poco e con gravi ritardi, altrettanto si dovrebbe fare per i cani da caccia ed utilità".

Roberto Oligeri