Lungomare da leggere, Massa offre laboratori creativi, letture e giochi per bambini

È un programma pensato davvero per tutti quello di Lungomare da leggere: verrà dato grande spazio agli eventi dedicati ai più piccoli, grazie ai laboratori creativi e alle letture a tema “mare” pensati per divertire e avvicinare allo sconfinato mondo della narrativa. La location sarà piazza Pellerano sempre alle 18. Oggi si svolgerà il laboratorio per bambini da 0 a 6 anni grazie ai volontari di Nati per Leggere e Nati per la Musica. Domani, sempre alle 18, sarà la volta del laboratorio creativo per bambini dai 5 anni in su intitolato “Piccoli musei nati in riva al mare” a cura di Museo Diocesano di

Massa. Le avventure di Stina, una bambina che trascorre le estati nella casetta al mare del nonno raccogliendo, osservando e collezionando tesori portati dalle onde, ispireranno nella creazione di collezioni di piccole meraviglie. Sabato l’artista Enrica Pizzicori presenterà “Il libro del mare” un laboratorio creativo per bambini dai 5 anni in su.

Il laboratorio partirà dalla lettura del libro Guizzino di Leo Lionni. Durante il laboratorio i partecipanti giocheranno con i colori su cartoncini usando acquarelli, inchiostri, pastelli, per creare tante carte colorate. Sperimenteranno poi con i timbri e creeranno tanti pesci, per unire quindi il tutto in un piccolo silent book: il libro del mare. Ultimo appuntamento a programma per lo “Spazio Bambini” sarà domenica sempre alle 18 con le “Storie sul Lungomare”, letture a cura dei lettori volontari della Biblioteca Civica Giampaoli di Massa. I protagonisti di questo incontro saranno mamme, papà e bambini grazie al potere della lettura e alla magia della voce. Sarà previsto un punto prestito allestito dalla Biblioteca Civica dove sarà possibile iscriversi e prendere in prestito libri. Tutti gli eventi a calendario sono a ingresso libero e gratuito.