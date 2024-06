’Lungomare by night’ fa centro. Per un divertimento in sicurezza: "Aiuta anche il turismo sostenibile"

Ormai è diventato un servizio fisso, con buona soddisfazione dei turisti e anche degli apuani che desiderano trascorrere una serata in tranquillità senza dover pensare al traffico o al parcheggio. Ma non fisso solo per tradizione, ma anche nella pratica. Da quest’anno ’Lungomare by night’diventa strutturale poiché entra a far parte del servizio di Trasporto pubblico locale essendo stato inserito fra i servizi compresi nel cosiddetto lotto forte di Autolinee toscane. All’inaugurazione del servizio, che dal 3 di luglio al 31 agosto sarà disponibile dal mercoledì al sabato (anche Ferragosto, poi 1, 6, 7 e 8 settembre), oltre i vertici dell’azienda, anche l’assessore al Turismo per Carrara, Lara Benfatto. "Si tratta di un’iniziativa consolidata nel nostro territorio anche dal punto di vista dell’approccio a un tipo di turismo sostenibile che stiamo promuovendo a livello di ambito: è un’importante offerta turistica ma è anche una sicurezza per i molti giovani che lo utilizzano".

Si dice soddisfatta anche Eleonora Petracci per il Comune di Montignoso, nonché consigliera provinciale: "L’altra sera abbiamo realizzato l’inaugurazione che ormai è diventato un appuntamento fisso per gli amministratori dei comuni coinvolti dal bus notturno. È un momento sicuramente di promozione, ma anche di condivisione tra Riviera Apuana e Versilia che a partire dal Lungomare by night devono mettere in piedi progetti comuni. I numeri dell’anno scorso sono stati sorprendenti e quindi è un servizio da sostenere e potenziare". Dello stesso avviso anche l’assessore di Massa per il Turismo, Giorgia Garau: "Un servizio importantissimo per il turismo, per un bus che parte da Marina di Carrara fino a Torre del Lago e viceversa, che dura dalle 18 alle 6 del mattino, un servizio fondamentale per collegare la costa. I camperisti hanno sollecitato questo servizio perché possono muoversi senza dover muovere il loro mezzo e vivono a pieno la nostra costa. Ci teniamo che anche estate la nostra costa, conosciuta anche per i locali notturni, venga vissuta a pieno. I ragazzi si possono divertirsi e avere un mezzo sicuro che li porta a destinazione. Un buon modo per eliminare parte di traffico". ll collegamento è garantito da due linee, la LBN1 che collega Forte dei Marmi a Torre del Lago e viceversa e LBN2 che collega Marina di Carrara a Forte dei Marmi e viceversa.