L’ufficio di prossimità diventa centro servizi

La Giustizia sotto casa per stare vicino ai cittadini e migliorare la qualità della loro vita. E’ questo l’obiettivo dell’ufficio di prossimità diventato un vero e proprio sportello punto di contatto, di informazione, orientamento e accesso ai servizi del welfare, aiutando i cittadini nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni. Grazie alla collaborazione tra Tribunale di Massa e Comune di Pontremoli, è stato possibile fare un ulteriore passo in avanti rispetto ai servizi già resi dall’ufficio aperto nel 2020 per la volontaria giurisdizione nell’ex sede del Tribunale. L’ evoluzione dará concretezza alle esigenze della gente passando dalla consulenza alla presa in carico e gestione delle relative pratiche al Tribunale di Massa, mediante accesso al portale del processo civile telematico. Ieri mattina all’inaugurazione dello sportello di prossimità erano presenti, oltre al sindaco Jacopo Ferri, il presidente del Tribunale di Massa Giulio Giuntoli, Lida Celli, dirigente del Tribunale, Nicoletta Variati della Corte d’Appello di Genova, l’avvocato Roberto Lazzini a rappresentare l’Ordine provinciale e il giudice di pace Rino Tortorelli. Hanno partecipato alla cerimonia anche il comandante dei carabinieri di Pontremoli Lorenzo Camici Bianconi e i dirigenti dell’ufficio di prossimità di Capannori, uno dei primi ad essere aperto che ha offerto un prezioso contributo nel percorso per l’apertura e l’attivazione di quello pontremolese. Lo sportello sarà abilitato al deposito telematico di ricorsi per amministratore di sostegno, alla presentazione di istanze al giudice tutelare, a richiedere autorizzazioni al rilascio di documenti validi per l’espatrio, richiedere la nomina di un curatore speciale, al rilascio di copie e atti presenti nei fascicoli.

