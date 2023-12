Luco e San Marco Avenza pareggiano: un punto meritato per entrambe

LUCO

1

SAN MARCO AVENZA

1

LUCO: De Sanctis, Marucelli (92’ Kuka), Trotta, Arias Arango, Cirillo, Nencioli, Gianassi, Cianferoni, Urzetta (75’ Capetta), Parrini, Alivernini (70’ Del Re). A disp. Rizzo, Maritato, Farina, Buzzigoli, Mascherini, Maenza. All. Bellini.

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Orlandi, Franzoni (61’ Pasciuti), Cucurnia, Zuccarelli, Aliboni, Shqypi, Dell’Amico (77’ Della Pina), Verona, Doretti (61’ Lattanzi), Conti (9’ Smecca). A disp. Giromini, Granai, Pasquini, Cecchinelli. All. Alessi.

Arbitro: Banfi di Pistoia (Alderighi di Empoli e Lollini di Arezzo).

Marcatori: 20’ Urzetta, 70’ Aliboni.

GREZZANO - Finisce in parità la partita giocata allo “Stefano Bini” di Grezzano fra i padroni di casa del Luco e il San Marco Avenza. La sfida prenatalizia era un recupero nell’ambito della decima giornata rinviata per il maltempo a inizio novembre. Al 20’ il Luco si porta in vantaggio grazie a Urzetta, che batte l’estremo difensore degli ospiti con una conclusione potente all’incrocio dei pali. Al 70’ la formazione di mister Alessi raggiunge il pareggio con Aliboni, che insacca da pochi passi risolvendo una mischia dopo un cross che aveva attraversato l’area dei mugellani.

Si interrompe così, dopo cinque successi consecutivi, la serie di vittorie del Luco, ma la squadra allenata da Andrea Bellini mantiene l’imbattibilità e si conferma in piena zona play-off, anche se i mugellani devono ancora riposare ed hanno come obiettivo la salvezza. Alla fine un punto meritato per il San Marco Avenza, ancora impelagato in zona play-out, che ha fatto una buona impressione e promette di dare battaglia nel girone di ritorno.