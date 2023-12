"Luci, flop del Comune". La Lega affonda la lama

Il direttivo comunale della Lega boccia le luminarie dell’amministrazione comunale. "Non solo mancano di un progetto coerente, ma sembrano essere distribuite in modo sporadico e casuale – scrive Cesare Gambari –, lasciando molte zone rilevanti, tra cui ampissime parti di Avenza, prive di quell’atmosfera gioiosa che l’anno scorso era mancata e che dovrebbe interessare ogni Natale tutto il nostro territorio comunale. Sottolineiamo con forza – sostiene Gambari – che non dovrebbero esistere distinzioni tra le zone. Tutti i cittadini meritano un trattamento equo e la stessa attenzione. Quest’anno le luminarie non solo rappresentano un fallimento per l’amministrazione Arrighi, ma suscitano preoccupazioni legittime tra i residenti e i commercianti che ancora una volta in gran parte si sono sentiti trascurati. Numerose segnalazioni sono giunte al nostro partito da parte di cittadini ma soprattutto di commercianti che esprimono delusione per la mancanza di considerazione di zone nevralgiche del territorio".