"Luce tornata grazie all’aiuto dei carabinieri

I residenti di Colonnata ringraziano i carabinieri della caserma di Carrara, al comando del maggiore Cristiano Marella, per averli aiutati a riavere l’energia elettrica in paese. "Nel fine settimana appena trascorso in quasi tutto il paese è mancata la corrente elettrica – scrivono gli abitanti della frazione – e di conseguenza anche il riscaldamento. Ne hanno fatto le spese soprattutto diverse famiglie e i negozi commerciali di lardo e affini, dato che i frigoriferi non funzionavano. Tutti al buio a Colonnata, come spesso accade, e per di più nei week end, con i tanti turisti che salgono da noi per acquistare lardo e altre specialità". Un disagio che dopo numerose chiamate è stato appunto risolto dai carabinieri.

"Abbiamo chiesto aiuto al Comune, ma niente da fare – scrivono ancora i residenti di Colonnata –, nessuna risposta anche dalla polizia municipale e dalla protezione civile. Anche da Enel non siamo stati presi in considerazione. Assai indispettiti abbiamo telefonato al comando carabinieri di Carrara ed espresso il nostro fastidio. I militari dell’arma sono stati gentilissimi. Si sono immediatamente interessati alla questione e hanno fatto sì che, poche ore dopo, nella giornata di domenica tutto tornasse a posto, luce compresa. Per questo intendiamo ringraziare pubblicamente il comando dei carabinieri di Carrara diretto dal maggiore Cristiano Marella".