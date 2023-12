Lotta ai furti e allo spaccio di droga. Pugno duro della polizia a Massa. Controllate 158 persone e 92 auto

Controlli ad alto impatto della polizia di Stato: 158 persone identificate e 92 veicoli controllati. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze di polizia decisi in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Guido Aprea, e disposti con ordinanza del Questore Santi Allegra, nel pomeriggio di venerdì scorso è stato realizzato un servizio straordinario ad ’Alto impatto’ nel comune di Massa, volto principalmente a contrastare i reati di micro-criminalitá, ovvero lo spaccio di stupefacenti e fenomeni di illegalità diffusa, con lo specifico obiettivo di garantire sempre maggior sicurezza ai cittadini in prossimità delle festività natalizie.

Il servizio interforze, che ha visto la partecipazione anche di pattuglie del reparto Prevenzione crimine di Firenze, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, in diretta sinergia con le squadre volanti della Questura di Massa, ha permesso di identificare 158 persone e di controllare 92 veicoli.

L’attività di capillare controllo ha interessato in modo particolare le zone più periferiche della città, dove le abitazioni rimangono maggiormente isolate, anche allo scopo di garantire un’efficace prevenzione dei reati di tipo predatorio. Il lavoro della polizia non si è fermato qui, anzi è andato avanti anche per la giornata di sabato, sia pomeriggio che sera, quando in centro arrivano i ragazzi che desiderano divertirsi con i coetanei fino alle ore piccole della notte.