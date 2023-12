Lotta ai femminicidi. L’impegno di FdI

Un impegno in otto punti per sostenere la lotta alla violenza di genere. E’ quello che chiedono Fratelli d’Italia e Noi Moderati con la mozione contro la violenza sulle donne in consiglio comunale. Prendendo le mosse dai fatti più recenti, a partire dall’omicidio di Giulia Cecchettin, i due partiti impegnano il consiglio prima di tutto a esprimere "vicinanza a tutte le donne vittime di violenza" e chiedono di "intensificare la sinergia fra servizi sociali, servizi sanitari, forze dell’ordine, magistratura, istituzioni scolastiche e associazioni presenti nel territorio per svolgere una sempre maggiore ed efficace azione a sostegno delle donne vittime di violenza e delle loro famiglie". Un altro punto è quello di "promuovere campagne di sensibilizzazione destinate ai giovani affinché venga diffusa la cultura del rispetto e dell’uguaglianza, tutelando le naturali diversità tra uomini e donne" per poi chiedere al sindaco e alla giunta anche alcuni atti concreti: inserire nella home page del Comune il numero unico antiviolenza 1522, e dargli adeguata pubblicità, e di inserire anche un collegamento alla app Youpol del ministero dell’Interno attraverso la quale è possibile trasmettere messaggi e immagini direttamente alla polizia, segnalazioni georeferenziate che vengono ricevute dalla questura. Inoltre installare vicino al Comune totem e cartelloni informativi sul numero unico. In conclusione di appellarsi al Parlamento e alla Regione per istituire percorsi e momenti formativi sul tema nei programmi scolastici e a destinare più risorse a centri antiviolenza e case rifugio.