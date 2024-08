Lorenzini: "I lavori ripartiranno a settembre"

Sullo stato dell’arte dell’ex capannone Cat che dovrà tornare ad ospitare la protezione civile, attualmente alloggiata nei locali del distretto sanitario di via Campo d’Appio, interviene l’assessore ai progetti speciali Moreno Lorenzini, che annuncia la ripresa dei lavori per il mese di settembre. Una notizia che arriva come il ‘cacio sui maccheroni’ dopo la conferenza stampa indetta giovedì da cittadini e commercianti proprio per chiedere all’amministrazione comunale di restituire alla protezione civile il capannone dell’ex Cat, un presidio di sicurezza e una cura al degrado che contraddistingue questa parte di Avenza. "Quello del recupero degli ex capannoni del Cat di Avenza è un progetto finanziato con il bando delle periferie, e una volta conclusi i lavori, questi ospiteranno la nuova casa della protezione civile – spiega l’assessore Lorenzini-. La maggior parte dei lavori edili sono di fatto conclusi, resta da occuparsi soprattutto dell’adeguamento alle normative antincendio e di altri interventi. Per questo motivo è stata approvata da poco una perizia tecnica di variante ed entro metà settembre inizieranno nuovi lavori che serviranno al completamento delle pareti tagliafuoco, alla sistemazione della pavimentazione e ancora alla realizzazione della sala riunioni e dei servizi igienici. Complessivamente questi ultimi interventi verranno a costare circa 300mila euro - conclude Lorenzini -, e contiamo di concluderli entro i primi mesi del 2025".

Ma ora con la ripresa dei lavori e la riqualificazione della palazzina acquistata Federico Menconi, l’odontoiatra e imprenditore patron della catena ‘Dentisti tv’, entro il prossimo anno questa zona del quartiere dovrebbe tornare all’antico splendore.