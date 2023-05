L’"Orda" di Jacopo Benassi raccontata in un libro fotografico

Un libro fotografico che racconta un’esperienza di “Lunigiana Land Art“, il festival che lo scorso anno ha coinvolto i borghi lunigianesi trasformandoli in laboratori e spazi artistici. E’ “Orda” di Jacopo Benassi, primo libro di Spazi Fotografici, che sarà presentato domenica alle 18 a Villa La Cartiera di Pontremoli. Un volume nato dall’omonimo progetto, messo in atto dall’artista per Lunigiana Land Art, nella tappa di Pontremoli. E’ il racconto per fotografie del lavoro site-specific (on-site) realizzato a giugno nella stessa Villa, con altri nove giovani artisti selezionati: Marco Augusto Basso, Annalisa Biancardi, Giacomo Gerboni, Beatrice Miniaci, Francesco Nava, Gabriele Provenzano, Matteo Ribet, Martino Santori, Manfredi Zimbardo.

Al centro, nelle due parti, le immagini delle notti in cui l’orda ha preso vita, fino a compiersi e poi il compiersi. Lo statement-definizione, in apertura, guida i nostri occhi come allora fece con la produzione e con i corpi. L’evento, a cura di Spazi Fotografici in collaborazione con Villa La Cartiera e con il patrocinio del Comune di Pontremoli, è la prima presentazione del libro alla presenza di tutti i soggetti coinvolti e con il suo autore, Jacopo Benassi. In dialogo con lui Lara Conte, critica d’arte e curatrice - oltre che docente e autrice - presso le maggiori istituzioni nazionali. Jacopo Benassi, fotografo e artista della Spezia, si è formato nella cultura underground, ha sviluppato uno stile personale dalla forte identità. A soggetto un’umanità varia: dalla cultura underground e musicale internazionale – vedi l’esperienza del B-Tomic La Spezia – ai ritratti di modelle, attrici, artisti, stilisti per alcune delle più importanti riviste italiane, fino all’indagine sul corpo, che spazia dall’autoritratto alla statuaria classica. Benassi è poi performer e musicista. Lara Conte insegna Storia dell’arte contemporanea all’Università Roma Tre. L’evento è a ingresso libero. Per informazioni: [email protected]