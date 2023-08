L’ora della Quintana Cybea Scatta il conto alla rovescia

Conto alla rovescia a Comano, in Lunigiana, per la XXXIV Giostra della Quintana Cybea nel quarto centenario dalla morte di Alberico I Cybo-Malaspina. Oltre alla storica Quintana di Massa, che vede sfidarsi i cinque borghi storici della città, la novità è rappresentata dalla ’Giostra all’anello dei 100 Castelli della Lunigiana Storica’, la gara fra i rappresentanti dei 17 territori della provincia. La Giostra massese si terrà sabato, alle 21, nell’Arena Cavalli. E’ la sfida tra i cavalieri dei borghi di Massa che risale al 10 giugno 1557 durante la posa della prima pietra di ’Massa Nova’ di Alberico I Cybo-Malaspina. Domenica, alle 18, sempre all’Arena Cavalli, è in programma la sfida tra i 17 cavalieri in rappresentanza dei territori della provincia. In serata, alle 21, si terrà la finale tra i cinque migliori cavalieri della provincia. Una grande festa.

Ma il programma dei festeggiamenti scatta domani (venerdì), alle 16, con l’inaugurazione della mostra su Alberico I Cybo-Malaspina e la Quintana Cybea all’interno delle scuole elementari di Comano che resterà aperta fino al 20 agosto. Si tratta della mostra, di grande successo, che per 51 giorni è stata esposta a Palazzo Ducale di Massa tra dicembre e gennaio. Alle 18 è in programma, alla Pieve della Madonna Assunta di Crespiano (frazione di Comano), la presentazione di Igino Cocchi, personaggio storico lunigianese, geologo e paleontologo, di fama mondiale, vissuto tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900. Sempre domani, alle 21, nel piazzale antistante la Pieve di Crespiano, ci saranno l’investitura e la benedizione dei 17 cavalieri giostranti. Saranno benedetti anche i Palii delle due Giostre alla presenza degli autori.