L’omaggio di Italia Nostra a Elia Pegollo

Nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale sabato scorso Italia Nostra Massa-Montignoso ha fatto tappa alla mostra “Alpi Apuane, montagne d’acqua“ per un omaggio a Elia Pegollo, presidente della Pietra Vivente e noto ambientalista. La sezione ha inoltre testimoniato "la solidarietà di Italia Nostra alle sue, e nostre battaglie, per le Apuane che purtroppo si trovano sotto attacco anche da parte della Regione che proprio in questi giorni ha deliberato un aumento dell’escavazione del 5%". La visita è stata guidata dallo stesso Pegollo "con competenza e professionalità". La mostra si apre con le foto sull’acqua, acqua di cui è ricchissima questa zona: basta ricordare la portata della più grande sorgente della Toscana, quella del Frigido a Forno. Durante la visita i soci hanno lasciato contributi economici per supportare l’ultima battaglia che ha visto soccombere alcune associazioni ambientaliste.