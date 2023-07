L’omaggio ai caduti dell’Aeronautica

Il Comune di Licciana Nardi, l’associazione Arma Aeronautica Sezioni di Massa-Carrara e La Spezia, hanno ricordato nei giorni scorsi i caduti dell’Arma Aeronautica delle province di Massa Carrara e La Spezia. Alla presenza di autorità civili e mili tari, associazioni d’Arma, i Gonfaloni del la Provincia di Massa Carrara, del Comune di Licciana Nardi e molti cittadini, è stato onorato il monumento ai caduti nella piazza antistante al Comune di Licciana Nardi con una corona d’alloro. A conclusione della prima parte della manifestazione, i partecipanti alla commemorazione si sono recati al Santuario degli aviatori dedicato a Nostra Signora di Loreto, a Colle di Panicale, dove è stata officiata la messa dal vescovo emerito Gianni Ambrosio. Di seguito, all’esterno del Santuario, il sindaco di Licciana Nardi Renzo Martelloni ha salutato gli intervenuti e ringraziato l’Arma Aeronautica che, in nome dell’Arma Azzurra, ha indetto la giornata. Il presidente della sezione di Massa Ferdinando Sacchetti ha ricordato coloro che hanno sacrificato la loro vita o anche solo gli anni migliori dell’esistenza, per la patria e un mondo nuovo: "I valori di pace, amore per la patria e pacifica convivenza sono pilastri insostituibili".