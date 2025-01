Lo yacht dei record in costruzione. Un gioiello di 100 metri da Tisg

Procedono le attività di outfitting dell’ammiraglia Admiral 100metri. Per i cantieri di The Italian Sea Group si tratta del più grande yacht in costruzione attualmente in Italia, un capolavoro made in Italy per forme, linee e soluzioni stilistiche. Questo gigayacht è progettato dallo studio Winch Design e gestito dalla società di consulenza Magnitude Yachts. Il modello presenta linee classiche, raffinate e contemporanee, come espressione di eccellenza progettuale combinata con la massima performance e attenzione all’eco-sostenibilità, grazie a contenuti tecnologici e un innovativo sistema di propulsione diesel-elettrico.

Lo yacht ha una pista di atterraggio per elicotteri certificata, una grande piscina, una spa da sogno, un salone multi deck e cabine, che lo rendono il punto di riferimento della nautica di lusso di nuova generazione. "Confermiamo con questo progetto il nostro know-how e le nostre specifiche competenze nella costruzione di mega a giga motoryacht di grandi dimensioni – commenta Giovanni Costantino, Ceo di The Italian Sea Group. – Siamo soddisfatti di come procede la produzione di questo yacht, il più grande in costruzione in Italia, e della collaborazione con partner internazionali prestigiosi quali Magnitude Yachts e Winch Design, con i quali si è instaurata una forte sinergia professionale".

"Magnitude è lieta che questo importante progetto di livello mondiale stia avanzando bene - aggiunge la società Magnitude - nell’avvio della nuova fase di costruzione in Italia. È il secondo dei tre progetti costruiti da Tisg sotto la nostra gestione e si aggiunge alla crescente presenza globale dei progetti Magnitude in tutto il mondo". Winch Design ha curato gli esterni e gli interni di Project ‘597’, un progetto di punta e di riferimento per The Italian Sea Group e per l’industria dei gigayacht. "Stile di vita, avventura e divertimento si fondono - concludono dallo studio Winch Design - in un progetto che incarna il nostro impegno". Il varo e la consegna sono previsti per il 2026.