Lo spettacolo della lizzatura storica. Centinaia di turisti ai Ponti di Vara

Grande successo per la rievocazione storica della lizzatura, di scena ieri pomeriggio ai Ponti di Vara. Tantissime le persone che nonostante il caldo hanno deciso di non perdere questo spettacolare appuntamento messo in scena dalla compagnia di lizzatori Carrara. Ad aprire lo spettacolo il musical ‘Senz’ali, né gloria’ della Clacsonbeauty di Maria Corsini che con il terzo intermezzo ‘molla il filo’ hanno dato il via alla lizzatura: un blocco di marmo da venti tonnellate calato da una pendenza di quasi il settanta per cento.

"Il nostro spettacolo è stato un vero e proprio omaggio a Carrara - ha detto Maria Corsini-, uno spettacolo nello spettacolo con la lizzatura che è stata molto emozionante, da pelle d’oca. Abbiamo alzato la polvere di marmo e abbiamo montato il nostro monolite".

Tra gli spettatori anche l’assessore alla cultura Gea Dazzi e il presidente della Fondazione cassa di risparmio di Carrara, che assieme alla Fondazione Marmo ha contribuito a realizzare la rievocazione storica della lizzatura, con il patrocinio del Comune di Carrara e della Regione Toscana. E poi lardo con pomodori e vino per tutti.

Presenti anche centinaia di turisti che come ogni anno arrivano in città apposta per vedere questo spettacolo che ormai da tempo si ripete e arricchisce con la storia l’estate del mondo carrarese.