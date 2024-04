Lo spettacolo con gli under 30

Torna Lions Got Talent, ideato e organizzato da Lions Club Pontremoli - Lunigiana e dal satellite Le Stele col patrocinio del Comune. Sabato alle 21.30 al Teatro della Rosa di Pontremoli verrà riproposto in una versione diversa rispetto allo storico ‘Lions Student got Talent’, per aprire il palco a tutti gli under 30 della Lunigiana. Lo spettacolo vuol mettere in scena l’inclinazione e la stoffa degli studenti che si esibiranno in varie discipline, dal canto, al ballo all’ esecuzione di brani strumentali e alla recitazione. La finalità è promuovere la sana aggregazione giovanile, musica, cultura. I primi tre classificati otterranno un premio in voucher da spendere nelle librerie pontremolesi.L’evento ha anche lo scopo di raccogliere numerosi occhiali usati, che i Lions doneranno poi al loro centro nazionale, per essere distribuiti in tutto il mondo.