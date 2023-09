Lo “scacchiere“ degli istituti. Scuole divise fra sedi provvisorie aspettando i lavori milionari

E’ uno scacchiere scolastico molto diverso dal passato quello della prima campanella suonata ieri: per ora almeno ogni pedina sembra aver trovato la giusta collocazione nonostante le molte novità in ballo. Una ‘rivoluzione’ dettata dalla pioggia di milioni del Pnrr che permette oggi di mettere mani a criticità trascinate per decenni, soprattutto se si parla delle scuole superiori. L’Ipsia Barsanti trascorrerà un altro anno almeno nell’ex sede del Centro per l’impiego in via delle Carre, il liceo classico Rossi è trasferito per due anni all’ex Vallerga, alle spalle del centro storico pochi metri più su di piazza Portone. Qualcuno un po’ spaesato nei primi istanti, l’emozione delle prime ore di lezione, del ritorno sui banchi e dietro le cattedre che si somma a quello di un cambiamento completo di abitudini e tradizioni. Tutto presto superato e senza intoppi. Almeno per ora. Con la speranza di tornare alle origini entro il 2026 in un pianeta scuola del tutto rinnovato e al passo con i tempi.

Parola d’ordine “adeguarsi”. Ed è ormai esperto l’istituto alberghiero Minuto di Marina di Massa che ha saputo fare della ricetta dello ‘spezzatino’ un’eccellenza: fra laboratori, aule e convitto ormai le ‘sezioni distaccate’ sono sei. Ma non cambia il risultato: iscrizioni confermate, in linea con gli anni passati, precisa la dirigente Silvia Bennati che ormai si definisce una "preside diffusa, dalla costa alla Lunigiana", come la sua scuola a cui aggiunge la reggenza dell’istituto comprensivo Alighieri di Aulla. Con la sede storicaall’ex Colonia Parmense chiusa e in attesa di lavori da 10,6 milioni di euro che vanno a rilento (il tetto appare ancora divelto lato mare) l’alberghiero ha trasformato in lezione di vita quello che insegna nei vari laboratori: tante pentole sul fuoco per preparare "un ottimo piatto e un’ottima mise en place", ribadisce Bennati.

Grazie anche al supporto di tutto il personale ieri in gran fermento nelle sedi dei laboratori MaPa in zona industriale e al seminario vescovile. Aule aperte e prime lezioni fra istituto Toniolo ed ex Universal Bench sull’Aurelia. Segreteria e direzione al Centro congressi di Marina di Massa, il Convitto confermato alla casa per ferie Il Pioppo alla Partaccia. Ma alla ricetta si aggiungono altre novità importanti: "Da quest’anno i ragazzi della sede sull’Aurelia per le ore di scienze motorie potranno utilizzare il palazzetto dello sport – continua Bennati –. Lo scorso anno invece eravamo senza palestra. Questo grazie alla sinergia con il presidente Lorenzetti, il capo di gabinetto Leoncini e il Comune di Massa. Inoltre dopo tanti anni le attività convittuali partiranno il 18 settembre, insieme a tutti i laboratori, invece che a ottobre".

La prima campanella è stata l’occasione per il tradizionale saluto di buon inizio anno scolastico a studenti, insegnanti e personale Ata: il sindaco Francesco Persiani ha fatto visita alla media Don Milani e alla scuola primaria di Ronchi, l’assessora Monica Bertoneri alla Bertagnini e a La Salle. "Ai ragazzi, ai genitori, a tutto il corpo docente, al personale amministrativo e a quello Ata, rivolgo un saluto per un anno scolastico ricco di scoperte e soddisfazioni".

Franceso Scolaro