Lite per una lezione alla piscina comunale. Arrivano i carabinieri

Sono dovuti intervenire i carabinieri per placare una discussione tra sportivi all’interno della piscina comunale di Marina. L’accesa litigata a suon di urla e spintoni si è svolta ieri mattina sotto gli occhi di bambini, genitori e semplici nuotatori. Secondo i numerosi testimoni a dirsele di santa ragione sarebbero stati un istruttore abusivo e il bagnino. Da qualche settimana nell’impianto comunale con la scusa di fare nuoto libero un paio di soggetti in realtà avrebbero dato vere e proprie lezioni a nutriti gruppi di bambini, il tutto sotto gli occhi increduli degli allenatori delle società certificate in possesso degli appositi patentini. Ieri mattina qualcuno dopo l’ennesimo accesso per nuoto libero dopo che ha notato che c’erano i soliti noti a fare lezione ai bambini ha deciso di passare dalle parole ai fatti. E così si è rivolto al bagnino, il quale ha deciso di intervenire chiedendo spiegazione ai diretti interessati. Ma invece di uscire dall’acqua gli istruttori abusivi hanno iniziato ad urlare contro il responsabile del salvamento. E così è nata una discussione molto animata, che ha fatto intervenire le forze dell’ordine.