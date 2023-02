Lions, aiuti alla Turchia Mappa degli interventi

di Monica Leoncini

Campo Toscana Giovani, Pane quotidiano, Salotto d’Europa, Progetto Martina. Sono solo alcuni dei service che il Lions club Pontremoli-Lunigiana ha portato avanti negli ultimi mesi. Progetti legati a giovani, cultura, solidarietà, illustrati alla Serata Charter alla presenza di Alberto Carradori, primo vice governatore Lions, per la prima volta in Lunigiana. "Siamo riusciti a dare il meglio di noi durante la pandemia – ha sottolineato –, con nuovi strumenti di raccolta fondi: tornati alla normalità facciamo tesoro della vecchia esperienza". "Il nostro gruppo – ha aggiunto Enrico Mori, presidente Lions club Pontremoli Lunigiana – ha portato avanti progetti come Pane quotidiano, che va incontro alle persone indigenti con la consegna di pasti o buoni spesa, abbiamo promosso il Campo Toscana giovani a luglio grazie a Roberta Pomo, presidente di zona, collaborato al Salotto d’Europa di Pontremoli. Promuoveremo ancora Lions in piazza con visite mediche gratis". Spazio ai giovani guidati da Federico Lucchetti. "Ci impegniamo per la tutela dell’ambiente – ha detto – dopo aver venduto borracce per limitare il consumo di plastica, vorremmo regalarne altre agli studenti della scuola di Filattiera e promuovere l’importanza dell’acqua. Poi ideare un ‘pacchetto Lions’ per il Tourday di Pontremoli, serate di musica classica in estate". "Il terremoto in Turchia e Siria – aggiunge Gianluca Rocchi , past governatore – ha visto la Fondazione stanziare dopo poche ore 200mila euro per un primo intervento di emergenza, che saranno gestiti dai Lions della Turchia, che hanno messo in atto iniziative per soccorrere la popolazione. Anche per le popolazioni terremotate il vantaggio è poter comunicare coi Lions locali, questo per rispondere alle effettive esigenze della gente, così come è stato fatto in Ucraina, dove l’azione dei Lions continua grazie al collegamento che ha col Governatore Lions di Kiev e con quattro Clubs Lions che si trovano nelle Repubbliche del Donetsk e Luhansk".