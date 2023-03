L’intervista degli alunni dell’Istituto comprensivo “Malaspina” di Massa

Per capire meglio che cosa si nasconde dietro un gesto semplice come fare la spesa, abbiamo chiesto l’aiuto del socio Conad Sergio Andreoni, che ci ha accolto nel punto vendita di via Simon Musico, a due passi dalla nostra scuola. Cosa significa il vostro slogan “Le persone oltre le cose”?

"Dietro ogni merce che viene messa in vendita nel supermercato, ci sono le persone che la producono, che la trasportano, che la espongono, che la servono: il nostro slogan vuole ricordare agli acquirenti tutto il lavoro umano che sta dietro ad ogni prodotto che vendiamo".

Perché valorizzate i produttori locali?

"Perché il supermercato non deve essere un corpo estraneo al territorio in cui opera ma restituirgli qualcosa. Se diamo ai piccoli produttori locali tutte le informazioni per poter rendere commerciabile il loro prodotto, il territorio diventa più ricco e si innesca un circolo virtuoso che permette di preservare la biodiversità, di garantire la qualità del prodotto locale e di sostenere le esigenze economiche e imprenditoriali della comunità e dei lavoratori".

Come si valorizzano i produttori locali?

"Non è sempre semplice per un piccolo produttore superare tutti i rigidi controlli di qualità che impone la legge italiana. Per questo aiutiamo i piccoli produttori ad associarsi tra loro in consorzi che possano garantire al meglio il controllo della filiera produttiva e il rispetto delle normative vigenti: l’unione fa la forza".

Come si distinguono dagli altri gli alimenti di qualità?

"Un alimento di qualità è un prodotto che parte da buone materie prime, la cui lavorazione avviene in ambienti controllati che permettono di mantenere inalterate le sue qualità organolettiche. Bisogna saper leggere bene le etichette e controllare la filiera di produzione: noi ci adoperiamo affinché i nostri prodotti siano controllati".

È vero che è preferibile comprare prodotti freschi e di stagione?

"Oggi, con la globalizzazione, possiamo trovare prodotti freschi tutto l’anno. Certamente sarebbe preferibile consumare prodotti “a chilometro zero”, ma in questo modo riusciremmo a soddisfare solo una piccola quota della domanda".

Quanto sono importanti gli imballaggi per il rispetto dell’ambiente?

"Se vogliamo aiutare il nostro pianeta, gli imballaggi devono essere ecosostenibili. Naturalmente è necessario coinvolgere tutta la filiera della produzione e della distribuzione: dai produttori ai distributori fino alle buste che usiamo quando andiamo a fare la spesa".