‘L’interpretazione dei sogni’ di Freud secondo Stefano Massini

“L’interpretazione dei sogni” è lo spettacolo che Stefano Massini metterà in scena al Teatro degli Animosi di Carrara sabato e domenica 25 febbraio. Uno spettacolo liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud, con le immagini di Walter Sardonini e le musiche di Enrico Fink eseguite da Saverio Zacchei (trombone e tastiere), Damiano Terzoni (chitarre), Rachele Innocenti (violino). Una produzione del Teatro Stabile di Bolzano, Fondazione Teatro della Toscana, Teatro di Roma in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa.

La ricerca sui sogni di Sigmund Freud, pietra miliare del Novecento, tenta una risposta attraverso l’analisi di numerosi casi clinici, talora drammatici, talora perfino buffi e occasionali, ognuno capace di rivelare qualcosa sulle leggi misteriose e splendide che sovrintendono alle nostre messinscene notturne. Stefano Massini porta a compimento la sua decennale ricerca su “L’interpretazione dei sogni” di Sigmund Freud. Sulla scena di Marco Rossi, luci di Alfredo Piras, prende forma un impressionante catalogo umano, in un variopinto mosaico di personaggi che, narrando i propri sogni, compongono una sinfonia di immagini e di possibili interpretazioni in cui il pubblico si riconosce e ritrova. È Freud stesso a raccontare la nascita del suo interesse per l’attività onirica, i suoi primi tentativi di decifrarla, gli incontri con i pazienti, le loro reazioni alle sue parole. Massini sottolinea il tentativo che ciascuno di noi fa di seppellire i sogni, di considerarli astruse sciocchezze; ne sottolinea gli aspetti metaforici, istintivi, clandestini, primordiali e quindi rivelatori. Il Freud di Massini è una sorta di investigatore che si fa strada tra le false piste che la Tessa, il Wilhelm, il Gerhard, il Ludwig di turno aprono di fronte a lui.

Lo spettacolo, che inizierà alle 21, fa parte del cartellone promosso da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Info: Ufficio Cultura telefono 0585/641419; Teatro degli Animosi, piazza De André telefono 0585/641317 nei giorni di apertura della biglietteria.