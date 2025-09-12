"Linea ballerina con il maltempo. Ma così è impossibile lavorare"

Una situazione singolare quella in cui si trova costretto a operare Walter Rosi, titolare dell’omonima ricevitoria del Lotto, edicola-tabacchino lungo la strada nazionale 63 del Cerretto nella frazione di Rometta. "Basta che in zona cada una leggerissima pioggia - spiega - ed ecco che la linea va in tilt, smette di funzionare del tutto. Noi non possiamo chiamare direttamente la società telefonica, avvisiamo Lottomatica ed è lei che provvede. Il problema però è che magari dopo qualche ora il meteo migliora e come per incanto la linea riprende a funzionare. Così i problemi su quest’ultima non vengano mai radicalmente risolti e si va avanti ’alla buona sorte’ - spiega Rosi - fino alla pioggia successiva, che immancabilmente paralizza del tutto il sistema. A volte mi è capitato di avere già inserito i numeri da puntare sulle varie ruote nella apposita macchina, ma di non aver potuto portare a termine la giocata per il fatto che, un leggero scroscio di pioggia caduto in quel frangente, ha di nuovo paralizzato la linea. Così non è possibile andare avanti. Chi di dovere, ripari una volta per tutte questa linea ballerina, risolva questa incredibile situazione che fa sì che la nostra ricevitoria funzioni solo il meteo è volto al bello".

R.O.