L’incidenza dei tumori cutanei. Summit tra professionisti

I dati della provincia sull’incidenza dei tumori cutanei e fanno guardare con maggior attenzione alla prevenzione. In questa direzione va la seconda edizione delle “Giornate dermatologiche apuane” oggi alla Camera di commercio di Carrara, evento formativo sotto la responsabilità scientifica di Giovanni Bagnoni, direttore della struttura di Dermatologia di Livorno e Massa Carrara e responsabile della Melanoma Skin Cancer Unit di Area Vasta, e di Roberto Lodovici, dirigente medico all’ospedale di Massa Carrara. Una giornata che riunirà allergologhi, immonologi, dermatologi, medici di medicina generale, pediatri, farmacisti e infermieri. Dalla psoriasi alle ulcere, dall’eczema atopico al melanoma, professionisti ed esperti del settore si alterneranno nel condurre l’evento per affrontare il tema più generale della gestione del paziente con malattie infiammatorie della pelle, in particolare sulla collaborazione tra specialista, medico di base e pediatra.

"L’incidenza dei tumori cutanei è in costante aumento nella nostra area vasta – dice Giovanni Bagnoni – l’incidenza percentuale annuale del melanoma, nella nostra area è di circa 50-60 nuovi casi ogni 100.000 residenti, mentre la media nazionale è di circa 20. Nella nostra area vasta vengono diagnosticati circa 1.000 melanomi ogni anno, circa 10.000 carcinomi basocellulari e circa 2.000 carcinomi spinocellulari. E ogni anno vengono effettuati più di 300 interventi di linfonodo sentinella per melanoma. Questi incontrovertibili dati epidemiologici hanno fatto della Melanoma and Skin Cancer Unity un punto di riferimento per la diagnosi precoce ed il trattamento delle neoplasie cutanee".