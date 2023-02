L’importanza di informare e l’uso del dialetto

Viviamo in un tempo in cui l’informazione è un bene prezioso: essere informati può garantire scelte consapevoli. Il professor Matelli ha ribadito l’importanza della comunicazione e dell’informazione, in particolare quando avvengono attraverso i social: "È importante avere qualcosa da raccontare, il cui contenuto sia autentico, soprattutto quando è un argomento comune a tutti".

Comunicare significa “mettere insieme” con lo scopo di trasmettere messaggi e informazioni, emozioni e sentimenti. L’informazione, ben strutturata e usata, riduce i dubbi, fornisce conoscenze e risposte. Piovontroton usa il dialetto massese con due obiettivi: inserirsi nel solco del “mito” di Silvanon per raggiungere un pubblico vasto – la pagina conta oltre 14mila followers – e far capire che le “decisioni meteo” riguardano solo i cittadini massesi. Grazie alla fama raggiunta, il gruppo “ROjaBloReCK” gli ha dedicato una canzone dal titolo “Decisioni meteo”. Per espandere il pubblico a cui rivolgersi, i “Piovontroton” hanno deciso di creare vari gadget come stickers, magliette, borse, ombrelli e agende: il tutto senza fini di lucro. Il “piovontrotonismo” si basa su: precisione scientifica e goliardia.