L'importanza dell'acqua: risorsa primaria da preservare contro inquinamento e cambiamenti climatici

L’acqua è essenziale per la vita di tutti gli esseri viventi. Essendo una risorsa primaria, tutti dovrebbero averne accesso, ma purtroppo non sempre accade. È importante non sprecarla e non inquinarla, evitando di gettare rifiuti nei mari e nei fiumi.

Nell’Agenda 2030, uno degli obiettivi riguarda proprio l’importanza di garantire l’accesso universale all’acqua. In molte zone dell’Africa e dell’Afghanistan, la scarsità d’acqua causa gravi problemi per la salute e la vita quotidiana. L’inquinamento e i cambiamenti climatici portano allo scioglimento dei ghiacciai, alla desertificazione e al surriscaldamento globale.

Per ridurre lo spreco d’acqua, possiamo compiere piccoli gesti quotidiani: chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti, preferire la doccia al bagno e non giocare con l’acqua. Anche ridurre il consumo di carne aiuta, poiché gli allevamenti intensivi consumano molta acqua. Ognuno di noi, con piccoli gesti, può fare la differenza.

Il 71% della superficie terrestre è coperto d’acqua, ma solo l’1% è disponibile come acqua dolce per l’uomo. La Giornata Mondiale dell’Acqua, celebrata il 22 marzo, serve a sensibilizzare sull’importanza di questa risorsa. Molti problemi ambientali derivano dalla mancanza di raccolta differenziata e dall’inquinamento, che contribuiscono ai cambiamenti climatici e all’innalzamento del livello del mare.

Possiamo preservare l’acqua attraverso buone abitudini: fare la doccia invece del bagno, riutilizzare l’acqua per annaffiare l’orto e aggiustare i rubinetti che perdono. Inoltre, è importante non buttare la plastica in mare, ma riutilizzarla in modo creativo. L’acqua è vita: con piccoli gesti quotidiani possiamo salvaguardare questa preziosa risorsa per il bene di tutti.