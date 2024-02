L’importanza dell’acqua raccontata agli alunni

Interessante iniziativa quella organizzata da Gaia Spa con le scuole di Fivizzano che, nella giornata di giovedì scorso ha organizzato un evento particolare dove è stato presentato il progetto didattico dal titolo ’Alla scoperta dell’acqua’ con apposite lezioni sull’argomento e consegna di borracce agli scolari e studenti presenti.

Il programma si è svolto dalle 9 alle 10,30 all’istituto comprensivo Moratti-Primaria a Monzone con due pluriclassi con 37 alunni. Quindi dalle 11,15 alle 12,15 alla scuola primaria di Casola Lunigiana, con due pluriclassi con 27 alunni ed alle 14 alla scuola primaria Fivizzano con le classi 1-2 con 19 alunni. "L’acqua in natura è una risorsa limitata, bisogna rispettarla e preservarla", questo è stato il principio fondante sui cui si è basato il coinvolgimento dei ragazzi da parte dei tecnici di Gaia intervenuti che hanno illustrato l’immensa importanza del prezioso liquido per l’uomo e per tutte le altre forme di vita che ci circondano.

Agli incontri era presente l’assessore alla Cultura del Comune di Fivizzano Francesca Nobili che, nell’occasione, ha donato ai ragazzi il suo libro ’Una manciata di terra,un sorso d’acqua’, frutto di una sua esperienza professionale in un villaggio africano, proprio per far comprendere il valore vitale ed imprescindibile dell’acqua in altri paesi lontani.