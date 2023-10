L’impegno benefico del Leo Club Agorà

Il Leo Club Massa Carrara Agorà ha partecipato nei giorni scorsi a Pescia, in provincia di Pistoia, all’apertura dell’anno sociale con i club gemelli di Lucca e Valdinievole. Il ricavato della cena è stato devoluto in beneficenza per i malati di fibrosi cistica che è il tema operativo distrettuale: servirà per l’acquisto di una importante attrezzatura destinata all’ospedale di Careggi a Firenze (ne esiste una sola al momento al Pediatrico Meyer sempre di Firenze).

Il presidente apuano Andrea Filippini, referente per tutta l’area, accompagnato dalla sua vice Natalia Vinchesi a da una delegazione di soci (nella foto), ha sottolineato come sia orgoglioso a nome del club di avere partecipato a una iniziativa del genere per dare impulso alla cura "per una malattia invalidante che ogni anno colpisce centinaia di persone e che preoccupa anche in età adulta e non solo nei più giovani".