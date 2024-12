Lilt, nuovo consiglio direttivo. Ora l’elezione del presidente

I soci dell’associazione provinciale Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) si sono riuniti per eleggere il nuovo consiglio direttivo e i revisori dei conti per il quinquennio 2025-2030. Come suggerito dalla sede nazionale, i membri del nuovo consiglio direttivo sono stati portati da 5 a 9 e i consiglieri eletti sono risultati: Laura Iardella, Franca Leonardi, Eleonora Nari, Lara Venè, Michela Zanetti, Pietro Bianchi, Luigi Cherubini, Fabrizio Alessandro e Giovanni Barili Pesenti; membro supplente Silvio Grassi. Il nuovo collegio di revisori dei conti vede eletti Matteo Bigini, Gianluca Rossi e Lorenzo Rossi; supplente Noemi Ricci. Bruno Lembi è stato nominato presidente onorario, Gianluigi Ceccopieri è stato confermato tesoriere e Silvio Grassi confermato coordinatore della segreteria.

Il presidente uscente, Pietro Bianchi, ha ringraziato i membri del precedete consiglio per il lavoro svolto in questi ultimi 5 anni e ha convocato per il 12 dicembre i consiglieri eletti per eleggere il nuovo presidente e l’organigramma dell’associazione per i prossimi 5 anni. La Lilt Massa Carrara è un punto di riferimento per la prevenzione oncologica e il supporto ai pazienti, con una presenza radicata e un impegno costante verso la comunità. Oltre alle iniziative istituzionali e le campagne ’Nastro Rosa’ e ’Nastro Blu’, in questi ultimi 5 anni diverse e importanti sono state le iniziative, in accordo con altri enti e associazioni, come il ’Nastro azzurro giovani’ con la collaborazione dei tre club Rotary della provincia, che ha coinvolto quasi mille studenti di dieci istituti.