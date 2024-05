Libri Quelle liriche amorose ’Di me e di te’

“L’amor che move il sole e le altre stelle”: da secoli ci si interroga su che cosa sia e come interpretarlo l’amore. Domani, alle 17, al secondo piano del Mug 2 di via Alberica, la risposta ce la darà la poesia accompagnata dai disegni di giovani studenti. L’evento si chiama “Made for love” con un sottotitolo che si ispira stavolta non a Dante ma a un altro poeta eccelso, Shakespeare: “Siamo della stessa materia di cui è fatto l’amore”, che qui sostituisce i sogni. Ma amare e sognare può essere in fondo la stessa cosa. Al centro dell’incontro la presentazione di un volume in versi, “Di me e di te” (Accademia Edizioni & Eventi), scritto dalla siciliana Cristina Adragna e selezionato per il premio Strega Poesia 2024. "Sono in pratica cento poesie – ci spiega l’autrice – tutte incentrate sul tema dell’amore. Mi dedico da sempre alla scrittura e ho riflettuto molto in merito alle definizioni di questo concetto. Indagando con passione su questo mondo che per me è sempre stato affascinante e misterioso. La poesia ritengo che sia il modo migliore, più della prosa, per inoltrarmi nel tema dell’amore". Quella di Massa è la prima tappa al centro nord di un tour di presentazione del libro. Al Mug 2 Cristina Adragna dialogherà con la collega Daniela Marzano, che con l’Apuania Film Commission di cui è presidente ha ideato l’evento assieme al museo solidale diretto da Clara Mallegni, recentemente messo a nuovo grazie all’intervento di Andrea Biagi che con i figli Marco e Simona ha messo a disposizione i pregevoli marmi della sua azienda.

La giornata prevede anche la mostra di arte collettiva “L’amore espresso” al quale ha aderito con entusiasmo la scuola paritaria Figlie di Gesù di Carrara con la maestra d’arte Loredana Vatteroni. I cento disegni che rimarranno esposti nelle sale di via Alberica sono coordinati da Michela Musetti. Durante la presentazione del libro e della mostra ci saranno intervalli musicali a cura del maestro Massimo Montaldi e dei suoi allievi del Liceo Palma di Massa: Viola D’Addio, Davide Fantini e Andrea Marcucci si esibiranno singolarmente in musiche di Ferdinando Carulli, Tielman Susato, Robert De Visée, Andrew York, mentre col trio Chitarre Scintillanti offriranno un saggio della loro bravura interpretando all’inizio “Breathe” e al termine “Brain Damage/Eclipse”, brani iconici dei Pink Floyd. Inoltre ci saranno le letture delle poesie di Adragna.

"La poesia – dice la scrittrice di Alcamo – è sempre stata una sorta di summa di tutta la mia vita, qualcosa della quale non potrei fare a meno, un aspetto fondamentale della mia esistenza". Cristina è anche blogger per “ScrepMagazine” e nel 2018 ha publicato un altro volume di poesie dal titolo “Aliti inversi” suddiviso in capitoli ognuno dei quali dedicato a un sentimento. "Se mi chiede come mai la poesia e non la prosa – racconta la scrittrice – rispondo che la prima trova più riscontro al mio mondo interiore, si tratta di una sintesi che mi permette di esprimere le emozioni in un determinato modo in cui voglio concentrarmi piuttosto che prolungarmi. Diciamo che la sintesi mi affascina".