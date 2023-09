Libri diventano uomini e parlano in piazza

Venerdì dalle 16 alle 20 in piazza Gramsci è di scena ‘Human Library Toscana’, il laboratorio che chiude l’omonimo progetto curato dalla biblioteca civica Lodovici e dell’associazione culturale Pandora. L’iniziativa si inserisce nel programma di Con-vivere. La ‘Human Library’ è una vera e propria biblioteca con lettori, bibliotecari e un catalogo di libri che in realtà sono persone in carne e ossa. Libri viventi che vengono presi in prestito per una conversazione individuale, intima, empatica, fatta guardandosi negli occhi. La biblioteca di comunità, infatti, è sempre di più un luogo dove sperimentare nuovi strumenti, con un importante aspetto partecipativo, per fare cultura e migliorare la società. Il progetto è nato in Danimarca nel 2000 a seguito di un fatto di cronaca a sfondo razzista a cui l’associazione ‘Stop the Violence’ reagì in modo del tutto nuovo e originale, creando una biblioteca di libri-persone che raccontassero le loro storie "diverse", affinché con il dialogo si potesse superare la barriera del pregiudizio verso ciò che è percepito come diverso da noi.

L’iniziativa ha avuto da subito un enorme successo e dal 2003 è stata riconosciuta dal Consiglio d’Europa come best practice contro ogni genere di discriminazione. In caso di pioggia l’iniziativa sarà ospitata nella sala Gestri della biblioteca civica di piazza Gramsci.