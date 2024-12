Lezioni pratiche con gli studenti in... cattedra

Gli studenti dell’Alberghiero hanno cucinato e offerto crêpes ai più piccoli. Quelli del ‘Mat’ mostrato come lavora una stampante 3D, i ragazzi dell’agrario hanno donato una piantina da portare casa. Una giornata speciale ieri nella palestra comunale di Aulla per gli studenti di terza media che hanno potuto toccare con mano l’offerta formativa dell’istituto ‘Pacinotti Belmesseri’, insieme ai loro genitori. Sono state allestite postazioni tematiche, dove gli studenti dell’istituto superiore, guidati dai docenti, hanno presentato attività pratiche e dimostrazioni delle diverse discipline. Un format che ha consentito ai ragazzi un contatto diretto con le materie di studio e le attività quotidiane che potrebbero svolgere durante il percorso scolastico. Un’altra mattinata simile mercoledì 18 nella palestra di Pontremoli, dalle 8 alle 14.

E i ragazzi del scuole medie si sono alternati per chiedere informazioni agli studenti più grandi delle scuole professionali. "L’obiettivo – ha spiegato Silvia Prea, docente di lettere che sta seguendo il progetto di orientamento – è di offrire un’esperienza coinvolgente e di valore. Il nostro programma si propone di guidare i ragazzi nella scelta consapevole del loro futuro scolastico e professionale, attraverso un approccio pratico, interattivo e mirato a valorizzare le potenzialità di ogni studente. Consapevoli delle difficoltà del territorio, il nostro impegno è massimo nell’offrire una formazione che non solo prepari i ragazzi dal punto di vista tecnico-professionale, ma favorisca anche l’integrazione e l’inclusione di tutti gli studenti, indipendentemente dal punto di partenza sociale o culturale. Le giornate di orientamento sono pensate come opportunità di avvicinamento, con il supporto attivo di insegnanti e personale scolastico qualificato. Siamo a disposizione per rispondere a tutte le domande e offrire il massimo supporto nella scelta del percorso che meglio risponde alle necessità e agli interessi di ciascuno".

Testimonianze, laboratori pratici e una visione concreta delle opportunità professionali e accademiche offerte dall’istituto sono stati alcuni ingredienti della mattinata. L’istituto ha vari indirizzi: Alberghiero, Agrario, Mat (Manutenzione e assistenza tecnica), Cat (Costruzione, ambiente e territorio), Servizi commerciali grafica pubblicitaria, Rim (Relazioni internazionali per il marketing), Sia (Sistemi informativi aziendali), Odontotecnico. L’obiettivo ora è riuscire ad attivare anche Servizi per la sanità e l’assistenza sociale e Servizi culturali per lo spettacolo.

Monica Leoncini