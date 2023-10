L’ex scuola elementare di Filetto finisce all’asta

E’ possibile diventare proprietari di una vecchia scuola, quella elementare di Filetto su cui il Comune di Villafranca ha indetto una trattativa privata, attraverso una gara ufficiosa. L’immobile è grande ed circondato da un. Nello storico fabbricato ci sono cinque aule, un ampio atrio centrale, i servizi igienici che utilizzavano alunni e insegnanti, altri locali accessori diretti al piano rialzato, con centrale termica posta al piano seminterrato e una corte esclusiva pertinenziale al piano terra. L’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta. E le offerte dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Villafranca entro le 12 di venerdì 27 ottobre, con le modalità stabilite nel bando che si può trovare sul sito: www.comune.villafranca.ms.it, con tutta la modulistica da scaricare. Il prezzo a base d’asta è fissato in 155.720 euro. Il 30 ottobre, con inizio alle 10, nell’ufficio lavori pubblici del palazzo comunale si svolgerà la pubblica gara. Per eventuali sopralluoghi sul posto o per chiarimenti di ordine tecnico e documentale, gli interessati potranno contattare il responsabile del settore II “lavori pubblici e governo del territorio”, l’ingegnere Annalisa Iuzzolino (0187-4988220 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13).