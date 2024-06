L’evento Mille Miglia, una sfilata spettacolare

Grande festa ieri sera a Massa per il passaggio della Mille Miglia. Si è trattato della seconda tappa che è partita da Torino e si è conclusa a Viareggio. Le prime vetture ad arrivare in piazza Aranci sono state le ben 118 Ferrari del ’Tribute Mille Miglia’. A Massa hanno effettuato il controllo timbro con il sindaco Persiani, gli assessori Francesco Mangiaracina e Monica Bertoneri e Dina Dell’Ertole in rappresentanza della Provincia. Quindi è seguito lo spettacolare convoglio delle auto storiche (circa 400) anticipato dalla ’Mille Miglia Green’ e dall’auto a guida autonoma del progetto col Politecnico di Milano. Grande entusiasmo in città per la sfilata delle macchine, una più bella dell’altra.

Le auto sono arrivate da Marina di Massa e hanno percorso viale Roma e viale Chiesa. Dopo piazza Aranci hanno proseguito per piazza Mercurio dove sono state travolte dall’affetto di tanti giovani, per uscire dal centro passando per la porta della Martana. "Massa si inserisce con orgoglio nel solco della tradizione della MIlle Miglia – ha detto il sindaco – diventando parte integrante di una revocazione storica che celebra la cultura automobilistica italiana. E’ stato bello condividere l’emozione di un evento che rappresenta un percorso di tradizione e di bellezza attraverso l’Italia e la nostra città ha contribuito a questo viaggio".