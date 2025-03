L’essenza degli istanti nella raccolta poetica di Maurizio Bonugli

Appuntamento con “Intermittenze”, il nuovo libro di Maurizio Bonugli, domani alle 21 alla Libreria Solidale in via dei Colli 4 a Massa. Silvana Cannoni dialogherà con l’autore mentre Floriana Lazzarotti a darà voce alle sue poesie. Il libro è una raccolta poetica densa di immagini evocative, giochi linguistici e introspezione, capace di oscillare tra quotidianità e onirico. Un’opera che esplora l’essenza degli istanti, della precarietà dell’esistenza e dell’intermittenza delle emozioni umane. Attraverso il ritmo dei suoi versi, e una sensibilità che intreccia bellezza e malinconia, Bonugli dona nuova luce ai dettagli in apparenza insignificanti del vivere. La discontinuità è un luogo privo di coordinate spaziotemporali non segnato sulle mappe del pensiero che alcuni, tuttavia, riescono a visitare ritornando con souvenir rari e preziosi. Addentrandosi, o meglio, arrischiandosi in certe plaghe, perché le incursioni in terre sconosciute non sono esenti da pericoli anche Bonugli ha fatto le sue scoperte restituite in versi. Le intermittenze sono epifanie, brandelli di senso strappati al flusso della vita, lampi di verità colti tra sistole e diastole, presenza e assenza, luce e ombra, distillati in immagini ed emozioni che si fanno carne attraverso la parola. Dopo ‘Poesie’ (Colorè 2021), ‘94’ (Colorè 2022) e ‘A ben vedere’ (Porto Seguro 2023), ‘Intermittenze’ è la sua prima pubblicazione con Tara Editoria e Comunicazione. L’ingresso all’incontro è libero.