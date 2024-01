L’esordio di Del Freo ’Ghost’, ballad intimista

Si chiama ‘Ghost’ ed è il primo singolo d’esordio della cantautrice apuana, Benedetta Del Freo, in arte Nimue. Il brano, prodotto e arrangiato da Ugo Bongianni per l’etichetta UDB Carousel Records, è una ballata dai toni intimisti e notturni che racconta il legame, oltre la vita e la morte, tra una giovane donna e un ragazzo fantasma intrappolato nel mondo terreno. Una storia dal taglio cinematografico che attinge dall’immaginario fantasy. "’Ghost’ inizialmente nacque come colonna sonora – spiega Nimue –. Anni fa scrissi un libro (mai pubblicato) e siccome ho sempre avuto molta immaginazione sognavo che ne facessero un film. Immaginai quale colonna sonora avrebbe avuto e scrissi questo brano. È una canzone ‘malinconicamente serena’, a me piace definirla così. C’è tristezza ma anche consapevolezza, speranza. Ho voluto raccontare questa storia, ma ognuno può interpretarla a modo proprio. Spero che faccia sognare le persone. Coloro che, come me, spesso vivono di immaginazione e vedono oltre la realtà".

Il videoclip di Ghost trae spunto dalla sceneggiatura originale della cantautrice e condensa i momenti più significativi della storia tra i due protagonisti. I giardini e le stanze di un’antica villa abbandonata, che nel caso è Villa Schiff, trasformata nel set del videoclip, fanno da scenario alle vicende di una giovane donna (Benedetta Del Freo) e del fantasma di un ragazzo (Federico Ravenna), imprigionato in un mondo di cui non fa più parte. Sarà lei ad aiutarlo a liberarsi dal fardello del proprio passato per "andarsene" in pace, svelando la verità che lo teneva in catene. Ma il sentimento profondo che ormai li lega resterà indelebile, perché nonostante appartengano a mondi diversi "saranno per sempre ‘la stessa cosa’". Il video contiene anche un cammeo d’eccezione. Il cane che affianca Benedetta Del Freoin alcune scene è infatti il suo inseparabile amico a quattro zampe, Saturno, che farà parte del "cast" in tutti i progetti futuri della cantautrice. Nimue nasce a Massa il 6 febbraio 1998. Inizia la sua carriera musicale aprendo i concerti di diversi artisti affermati, tra cui Enrico Ruggeri e i finalisti della prima edizione di X-Factor.

Partecipa ad alcune trasmissioni televisive pomeridiane, finché viene scelta per "Io Canto", programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, nel quale vince due premi della critica nel 2010 e nel 2011. Cresce con la passione per la scrittura di racconti e libri, mai pubblicati. In seguito, quando inizia a studiare pianoforte, inizia anche a scrivere canzoni. Appassionata di cinema e letteratura, ama le atmosfere fantasy, un po’ notturne, come la sua musica, malinconica e intimista. Il suo background musicale è estremamente eclettico e i suoi ascolti spaziano da Taylor Swift a Ennio Morricone, da Lana Del Rey a The Weeknd, da Enya agli Arctic Monkeys. Nimue scrive prevalentemente in lingua italiana, ma compone anche canzoni in inglese e in francese.

Dalla collaborazione con il musicista e produttore Ugo Bongianni nasce "Ghost", il primo singolo della cantautrice, pubblicato il 17 gennaio 2024. L’uscita del singolo è stata festeggiata dal sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, assieme all’artista: "È con orgoglio che abbiamo celebrato questo importante traguardo. Un brano che ha catturato l‘essenza della sua incredibile voce. All’artista va il nostro più sentito augurio per il suo cammino artistico. Che il suo percorso sia ricco di successi, ispirazioni e soddisfazioni. In bocca al lupo! Montignoso è fiero di te e ti sostiene con tutto il cuore in questa straordinaria avventura".