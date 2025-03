Un caso di leishmaniosi a Carrara, scatta la disinfestazione delle strade

Carrara, 6 marzo 2025 – E' stato riscontrato un caso di leishmaniosi viscerale in una persona che ha soggiornato nel territorio di Carrara (Massa Carrara). Lo fa sapere il Comune, con la sindaca Serena Arrighi che ha firmato un'ordinanza per effettuare gli interventi necessari a ridurre la presenza di insetti che possono trasportate la malattia nelle zone interessate: la prima vicino a via Canal del Rio a Carrara e l'altra limitrofa a via Pascoli in località Fossone, sempre nel territorio comunale di Carrara.

L'intervento prevede la disinfestazione delle aree interessate con insetticidi autorizzati e avrà inizio nella serata di venerdì 7 marzo dopo le 23, per terminare entro le 6 del mattino di sabato 8 marzo.

L'amministrazione di Carrara raccomanda di non sostare in prossimità degli operatori che effettueranno il trattamento di disinfestazione e di tenere chiuse porte e finestre e spenti gli impianti di ricambio d'aria. Inoltre, prima del trattamento, viene anche consigliata la raccolta dei prodotti della terra.

Cos’è la leishmaniosi viscerale

La leishmaniosi viscerale è un’infezione trasportata dalle zanzare. Ha un’incubazione che può variare dai due ai sei mesi. Si manifesta generalmente con febbre intermittente e debolezza. La malattia provoca un ingrossamento della milza. Non mancano alterazioni nel sangue, come un aumento dei globuli bianchi.