Le vie della Carrara dimenticata al centro del giallo e del mistero: scopri il mistero!

Stasera alle 21 nel centro città va in scena il giallo interattivo ‘La notte delle lacrime’. Un vero caso poliziesco con i partecipanti che si dovranno calare nei panni del detective per risolvere il mistero. La singolare serata densa di mistero è stata organizzata dalla Dickens Fellowship di Marzia Dati, e sarà messa in scena da Andrea Mosti e Andrea Quintavalle dell’associazione ‘Gioca Mistero‘ di Lido di Camaiore. Fra i vicoli e le piazzette della Carrara antica oltre il fiume Carrione, un segreto attende con pazienza di essere svelato. Fra intrighi e lontane memorie i partecipanti percorreranno gli angoli più nascosti e poco conosciuti della città antica, sulle tracce di un oscuro mistero: l’ex ospedale San Giacomo, Chiasso della Porta, via Cappelletto, Cafaggio, Baluardo, Ponte della Bugia, via Vezzala, Porta del Bozzo, piazza Duomo, vicolo del Duomo per concludere in piazza Alberica nella sede della Dickens Fellowship. Ai partecipanti verranno distribuite carta e penna per prendere nota di ciò che vedranno e degli indizi necessari per risolvere il giallo. "Collaboriamo già da diversi anni con Gioca Mistero – spiega Marzia Dati, presidente della filiale italiana della Dickens Fellowship – e quando ci hanno proposto di realizzare un giallo interattivo nel centro storico di Carrara, abbiamo pensato a quella parte di Carrara ormai dimenticata da troppo tempo. Quello di domenica sera vuole essere un evento che permetterà a ciascun partecipante di approfondire anche la conoscenza dei quartieri dimenticati oltre il fiume Carrione, che furono inglobati nella città di Carrara grazie allo straordinario progetto urbanistico di Alberico I Cybo Malaspina. La Dickens Fellowship con la collaborazione di Gioca Mistero sta realizzando un cronoprogramma per altri eventi nei vicoli affascinanti e dimenticati di Carrara".