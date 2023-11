Le storie di Gaza raccontate da Luca Galassi, il film a Palco 38

Domani alle 21 al Circolo Palco 38 via Carriona si terrà la proiezione di ’9 humans from Gaza’, il film di Luca Galassi sul dramma palestinese. L’incontro sul film voluto da Archivi della Resistenza e Accademia per la pace, illustra una raccolta di nove storie da una terra impoverita, raccontata troppo spesso con commiserazione o sensazionalismo. I protagonisti sono quasi tutti ventenni, ma le rovine di tre guerre, povertà, disoccupazione, il regime di Hamas e l’assedio israeliano non sono riusciti a togliere loro il sorriso, le ambizioni e i sogni. Attraverso l’arte, la musica, lo sport, il divertimento e, soprattutto, l’ingegno, ci consegnano l’immagine di una Striscia piena di energia ed entusiasmo. La ricerca di libertà e indipendenza è il leit-motiv delle loro esistenze. La regia e le riprese sono di Luca Galassi, montaggio: Luca Galassi, Seba Morando. Credits: Lorenzo Del Bianco (Dude), Daniele Castrogiovanni, Gianni Zecca, Meri Calvelli, CISS Gaza, Valentina Venditti, Saber Snoussi, Awni Farhat, Nordin Lemnaouer Ahmine. Anno di produzione: 2018. Al termine interventi Nidaa Badwan (artista e testimone del documentario), Hani Gaber (rappresentante dell’Ambasciata Palestinese Nord Italia), Luca Galassi (giornalista e regista del documentario), Carla Cocilova, responsabile settore solidarietà internazionale di Arci Toscana. “9 humans from Gaza” sarà stasera alle 21 alla Skaletta Rock Club, Via Crispi, La Spezia su organizzazione di Rifondzione, Spezia Bene Comune, Archivi della Resistenza - Circolo Edoardo Bassignani, Arci La Spezia, - “Non una di meno” La Spezia, Unione degli studenti, , Giovani Comunist. Oggi ale 17,45 al Centro Sociale Castelnuovo Magra. Organizzano: Officina Rossa, Archivi della Resistenza - Circolo Edoardo Bassignani, Sinistra Lunense, Anpi Castelnuovo Magra, Anpi Luni, Arci Val di Magra.